Congreso de Tamaulipas presenta avances legislativos

El diputado de Morena, Francisco Hernández Niño, destacó que los 19 dictámenes presentados en la reciente sesión del Congreso del estado reflejan un enfoque legislativo en la atención de problemas concretos y la implementación de soluciones claras. Entre los temas abordados, se encuentran reformas significativas que impactarán directamente en la vida de los ciudadanos.

Uno de los dictámenes más relevantes es la reforma a la ley electoral del Estado, que propone la prohibición del uso de pirotecnia en campañas políticas.

Hernández Niño subrayó que “es una medida que protege el medio ambiente, la seguridad y también la tranquilidad de las personas y de los animales”, especialmente en la antesala del proceso electoral 2026-2027.

Además, el diputado se refirió a un dictamen que adiciona disposiciones al código municipal, con el objetivo de crear programas de transporte médico programado. Esta iniciativa es clave para las comunidades alejadas que requieren acceso a servicios de salud.

Otro aspecto importante es la reforma al código penal, que busca fortalecer el delito de abandono de personas, enfocándose en la protección de grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Hernández Niño también mencionó un dictamen que apoya a los productores caprinos mediante acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, lo que representa un gran impulso para la economía local y la creación de oportunidades comerciales para el ganado.

El diputado destacó la importancia de un dictamen relacionado con la ley del procedimiento administrativo y la ley orgánica de la administración pública del Estado.

Esta reforma fortalece las acciones en materia de inspección laboral, proporcionando claridad en los procedimientos administrativos y mejorando la actuación de la Secretaría del Trabajo.

“Esto se traduce en mayor justicia laboral y mejores condiciones para las personas trabajadoras, garantizando además el acceso de las personas adultas mayores a programas de capacitación digital, promoviendo su autonomía y cerrando brechas de desigualdad”, afirmó.

Finalmente, Hernández Niño expuso un dictamen que tipifica el fraude inmobiliario digital en el código penal, una medida necesaria para proteger a las personas frente a nuevas formas de engaño en el entorno digital.

Este tipo de fraude se ha vuelto cotidiano y debe ser sancionado, abordando así realidades concretas en áreas como la salud, la seguridad, el campo, el trabajo, la inclusión y la protección ante nuevas amenazas.

Comentarios