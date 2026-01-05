Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
familia_Sandoval_de_la_colonia_Cascajal_transformo_la_torta_en_rosca_muy_solicitada_que_en_estas_fechas_por_locales_y_turistas_57f860ddf7
Tamaulipas

Crean 'Rosca de la Barda' para conmemorar 'Día de Reyes'

Miembros de la familia Sandoval transformaron una torta en rosca, la cual, sorpresivamente es muy solicitada por locales y turistas

  • 05
  • Enero
    2026

La torta de la barda dio un giro en Tampico al convertirse en una rosca para disfrutar este Día de Reyes.

Con forma circular este tradicional platillo que originalmente se ofrece en un “pan francés” como lo conocen los tampiqueños, este 6 de enero será ofrecido a la comunidad como una  rosca, creatividad de un negocio local para estar acorde a la fecha.

Crean 'Rosca de la Barda' para Día de Reyes.jpg

La familia Sandoval de la colonia Cascajal transformó la torta en rosca , muy solicitada que en estas fechas por locales y turistas.

Estos son los ingredientes de "La Rosca de la Barda"

La “rosca de la barda” tiene todos los ingredientes de una torta: jamón, queso, carne deshebrada, tomate, cebolla, frijoles, chorizo y su picosisima salsa de chicharrón… Alcanza para cinco personas de buen comer.

Crean 'Rosca de la Barda' para Día de Reyes.jpg

Cada año esta familia se destaca por innovar la torta, en febrero han creado “la corazonada de la barda” y en Semana Santa  “la jaiba de la barda

Crean 'Rosca de la Barda' para Día de Reyes.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_dia_de_reyes_aafb1208b4
Celebra Gobierno Día de Reyes con menores en Palacio Nacional
Whats_App_Image_2026_01_05_at_12_26_42_AM_119b5e2be5
Inflación 'le pega' a los Reyes: saldrá 21% más cara la rosca
invita_estado_al_tradicional_corte_de_la_macrorosca_fddc3d9fda
Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
amacc_venezuela_sheinbaum_invasion_eua_571b963135
Rechaza AMACC invasión de EUA en Venezuela y respalda a Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×