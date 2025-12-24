Crece la expectativa de buen precio de la naranja en Tamaulipas

La expectativa es alta para los productores citrícolas del centro de Tamaulipas, quienes esperan un buen precio para la naranja gracias a las condiciones climáticas favorables y el antecedente del precio en 2024, que llegó a los $12,000 pesos por tonelada.

Tamaulipas ocupa el segundo lugar en producción de naranja a nivel nacional, después de Veracruz, con una superficie sembrada superior a las 33,000 hectáreas.

Existen más de 400 variedades de naranjas cultivadas en todo el mundo; sin embargo, en nuestra entidad las más comunes son la marsh llamada temporada, que se cosecha en diciembre, y la valencia llamada tardía, la cual es producida en abril y mayo.

Hay también, aunque en menor cantidad, la navel que se le ha dado en llamar ombligona, con gran tamaño y una protuberancia parecida al del ser humano.

Producción de Naranja en Tamaulipas

Tamaulipas es el segundo estado productor de naranja en México, con una producción de 735 mil 414 toneladas, lo que representa casi la quinta parte de la producción nacional.

Los municipios productores de naranja en Tamaulipas incluyen:

Güémez

Padilla

Hidalgo

Llera

Mercados Nacionales y Competencia

Tamaulipas compite con otros estados productores de naranja, como:

Veracruz: Considerado el principal productor nacional con 2,503,648 toneladas

Puebla:335,960 toneladas al ubicarse en tercer lugar nacional

Nuevo León: 5.5% de la producción nacional

San Luis Potosí: 4% de la producción nacional

Calidad de la Naranja Tamaulipeca

La naranja de Tamaulipas es conocida por su calidad basada en su alta dulzura y resistencia a las plagas, las cuales son apreciadas en lugares como Estados Unidos, Países Bajos y Japón, hasta donde se exporta esta preciada fruta.

