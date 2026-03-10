Podcast
Reporte Ciudadano
venta_tortillas_motocicleta_067833c309
Tamaulipas

Critican prohibir venta de tortillas en hieleras o motos

Para tortillerías, el anuncio de Profeco resultó difícil de aceptar pues la venta de tortillas en colonias representa entre el 30 o 40 por ciento de ingresos

  • 10
  • Marzo
    2026

Más de 617 tortillerías de la zona sur pasaron el trago amargo tras el anuncio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Prifeco) de una multa de 4 millones de pesos a quien ofreciera el producto con apoyo de motociclistas en hieleras.

Lo que hace 15 años es una práctica común en diversos sectores, para la tortillerías resultó un anuncio difícil de aceptar pues la venta de tortillas en colonias representa entre el 30 o 40 por ciento de ingresos para estos negocios diariamente.

El kilogramo de tortilla se continúa ofertando en 28 pesos, y conforme los tortilleros de la región el ofrecerlo en motocicleta no varía en precio o calidad .

Amas de casa reprocharon la advertencia de Profeco que se basó en la NOM-187 que establece que los puntos de venta cumplan con las condiciones sanitarias para evitar contaminación cruzada o exposición a agentes internos.

Además de ello aludía a la NOM-051 donde se exige que todos los productos preenvasados, tengan etiquetado con información clara en cuanto a peso, fecha de elaboración y caducidad.

Por el momento la venta de tortillas continúa tanto en establecimientos como con apoyo de motociclistas y ese anuncio no mermó su distribución.


