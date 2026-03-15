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Tamaulipas

Cruz Roja Matamoros sigue activa pese a cierre en delegaciones

A través de un comunicado, la delegación informó que sus servicios se mantienen activos y en proceso de fortalecimiento para seguir atendiendo a la comunidad

  • 15
  • Marzo
    2026

Luego de que la Cruz Roja Mexicana informara sobre el cierre de operaciones en algunas delegaciones del estado, entre ellas las de Ciudad Victoria y Tampico, la Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros aclaró que en esta ciudad la institución continúa trabajando con total normalidad.

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Desempeñan su labor humanitaria con responsabilidad y compromiso

A través de un comunicado dirigido a medios de comunicación y a la ciudadanía, la delegación informó que sus servicios se mantienen activos y en proceso de fortalecimiento para seguir atendiendo a la comunidad de Heroica Matamoros.

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Señalaron que el personal operativo, médico y voluntario sigue desempeñando su labor humanitaria con responsabilidad y compromiso.

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La institución destacó que su misión es continuar brindando atención en emergencias, salvar vidas y mantenerse cercana a la ciudadanía. Además, reafirmaron su intención de seguir consolidándose como una organización sólida y confiable al servicio de la población.

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Finalmente, el presidente del consejo de la delegación, Mario Ramírez, agradeció la confianza de voluntarios, damas voluntarias, socorristas, personal médico, empresarios y ciudadanos que respaldan el trabajo de la institución, asegurando que la Cruz Roja en Matamoros sigue adelante con trabajo, orden y vocación de servicio.


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