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Tamaulipas

Impulsa llegada de cruceros al sur de Tampico

Durante el encuentro internacional, se presentó el plan de reconversión del puerto de Tampico, así como sus capacidades actuales e infraestructura disponible

  • 27
  • Abril
    2026

El puerto de Tampico avanza en su estrategia para integrarse a la industria de cruceros, luego de su participación en el evento Seatrade Cruise Global 2026 realizado en Miami Beach, donde autoridades portuarias presentaron el proyecto de reconversión turística ante empresas y operadores internacionales del sector. Como resultado de estas gestiones, se prevé la visita en mayo de una empresa especializada en infraestructura portuaria y desarrollo turístico interesada en evaluar el potencial de la región.

El director de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA Tampico), Jaime Herrera Romo, sostuvo reuniones con representantes de compañías como ITM Group, que manifestó su intención de visitar la zona, así como con actores clave como FCCA, Global Ports Holding y la naviera Carnival, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración y nuevas rutas de cruceros.

Durante el encuentro internacional, se presentó el plan de reconversión del puerto de Tampico, así como sus capacidades actuales e infraestructura disponible para integrarse a circuitos turísticos marítimos.

ITM Group, con presencia en diversos puertos de América y Europa, mostró interés en conocer de primera mano las condiciones del recinto y su potencial de desarrollo.

La participación de Tampico formó parte de la representación de 15 administraciones portuarias nacionales que acudieron al evento para promover sus ventajas competitivas en materia turística y logística.

Las reuniones fueron coordinadas con la Subsecretaría de Asuntos Marítimos, en un esfuerzo por fortalecer la sustentabilidad y generar alianzas con navieras y operadores globales.

Con estos acercamientos, el puerto de Tampico busca posicionarse como un nuevo destino dentro de la industria de cruceros, en coordinación con actores del sector marítimo y turístico internacional, abriendo la puerta a una etapa de diversificación económica para la región sur de Tamaulipas.


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