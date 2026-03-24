Inflación llega a la Semana Santa; vacacionar costará 16.5% más

La temporada vacacional de Semana Santa para este 2026 llegará con un incremento significativo en el costo de las actividades recreativas y los viajes familiares, que subirán en promedio un 16.5% respecto al año anterior.

Esta alza representa una presión importante en el presupuesto de muchas familias mexicanas, quienes deberán planear cuidadosamente sus gastos para disfrutar del receso escolar.

Según un sondeo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), los precios de actividades como campamentos, cine, salidas a plazas comerciales y viajes cortos oscilarán entre $1,000 y $25,000 pesos, dependiendo del tipo y duración.

Por ejemplo, asistir a campamentos deportivos o culturales puede costar hasta $7,000 pesos por menor en dos semanas.

Mientras que una escapada de cuatro días y tres noches a destinos como Acapulco o San Miguel de Allende implica un gasto de entre $21,000 y $25,000 pesos.

Además de los costos directos de entretenimiento, las familias enfrentan un aumento en los gastos del hogar debido a que los niños y jóvenes permanecen más tiempo en casa.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, explicó: “Tener a los niños y jóvenes en casa implica un incremento en los gastos del hogar, como alimentación, ya que los muchachos comen más; también se incrementan los recibos de agua, luz y gas, así como lo que se gasta en opciones de entretenimiento, sin dejar pasar los pagos adicionales que genera el cuidado de los menores cuando los padres continúan trabajando”.

Este aumento en el gasto no solo afecta el presupuesto familiar, sino que también dinamiza la economía local, favoreciendo a pequeños comercios que ven crecer sus ventas durante este periodo vacacional.

Sin embargo, para muchas familias, la necesidad de equilibrar el descanso con las finanzas limita las opciones y obliga a una administración cuidadosa de los recursos.

En un contexto inflacionario y de incertidumbre global, la temporada de Semana Santa se convierte en un reto para el bolsillo de los mexicanos, que deberán hacer malabares para aprovechar el descanso sin desbalancear su economía doméstica.

ANPEC invita a las familias a planear con anticipación y valorar opciones que permitan disfrutar las vacaciones sin comprometer la estabilidad financiera.

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