Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
large_Captura_76c38e13dd_ed276e8abb
Nacional

Padre de quinceañera viral debe 3.6 mdp al fisco de Tabasco

La empresa de Guerrero Rojas, Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V., asegura no tener recursos para pagar sus deudas por la venta de combustible

  • 11
  • Marzo
    2026

La opulencia de la fiesta de XV años más comentada de Tabasco ha chocado de frente con la realidad tributaria de su anfitrión. El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la quinceañera viral, enfrenta un adeudo fiscal ratificado por la Secretaría de Finanzas del estado, mientras sus empresas se declaran formalmente en insolvencia.

Millonario para la fiesta, sin dinero para el Fisco

Lo que para los asistentes fue una noche de ensueño en Villahermosa, para las autoridades fiscales es un expediente de irregularidades. Mientras la celebración —con un costo estimado de $50 millones de pesos— contaba con la conducción de Galilea Montijo y shows de J Balvin, Belinda y Xavi, la empresa de Guerrero Rojas, Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V., asegura no tener recursos para pagar sus deudas.

Los puntos clave de la controversia incluyen una deuda de 3.6 millones de pesos derivada de la omisión en el pago del IEPS por la venta de 7 millones de litros de combustible en 2013.

Además, a pesar de ser un contratista relevante de Pemex (con vínculos en contratos por más de 4,117 millones de pesos), la autoridad estatal no logró localizar activos, vehículos ni cuentas bancarias a nombre de la empresa para liquidar el adeudo.

rgraeg.jpg

Domicilio fiscal abandonado

La investigación periodística ha revelado que el contraste no solo es financiero, sino operativo. Mientras en el "Mafer Fest" se repartían obsequios de lujo —como pulseras de diseñador con valor de $25,000 pesos—, los notificadores de la Secretaría de Finanzas encontraban el domicilio fiscal del empresario deshabitado.

"Ante la imposibilidad de localizar bienes o al personal en el domicilio registrado, la autoridad se vio obligada a realizar las notificaciones por estrados", reportaron medios nacionales.

Un contratista bajo la lupa

La situación de Guerrero Rojas pone en entredicho la fiscalización de los grandes proveedores gubernamentales. Resulta paradójico para la opinión pública que un empresario con capacidad para organizar un evento de talla internacional sea, simultáneamente, un deudor que la autoridad califica como "no localizable" en términos de activos recuperables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_76c38e13dd
Empresario responde a polémica por XV años de su hija en Tabasco
Whats_App_Image_2026_03_10_at_8_26_40_PM_03a837e24a
Propone 'operación mochila' para mejorar la seguridad en escuelas
cristina_fernandez_declarara_persona_08ca17f6d1
Cristina Fernández declarará ante la Justicia por corrupción
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_secundarias_victoria_5f541afad5
SET designa nuevos directores en secundarias de Ciudad Victoria
thalia_album_54855011aa
Thalía anuncia nuevo álbum de cumbia y lanza sencillo 'Boomerang'
EH_DOS_FOTOS_1_e6e5836ba9
Trump sugiere a Irán no acudir al Mundial por su propia seguridad
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×