Tamaulipas

De 400 escuelas con fallas en la luz, solo faltan 27 de arreglar

Durante el periodo vacacional se registraron tres robos a escuelas, en Victoria y en Matamoros. Entre lo robado estan computadoras y aparatos electrónicos

  • 25
  • Agosto
    2025

Al mencionar que todas las escuelas del nivel básico abrirán sus puertas en el regreso a clases, el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García refirió que un total de 400 escuelas que presentan fallas en el sistema de energía eléctrica en los diversos municipios de la entidad, actualmente solo faltan 27 planteles, situación que está siendo atendida en tiempo y forma para garantizar las condiciones para la población estudiantil y que tengan un buen regreso a clases. 


“Me dicen que no hay ninguna escuela que estuviera en peligro de no abrir por falta de algo en la infraestructura, estamos trabajando fuerte, todavía tenemos cerca de 27 escuelas que tienen problemas con la luz eléctrica, ustedes saben de los temas de aires acondicionados que han reventado los transformadores, fueron más de 400, estamos trabajando, ya solo quedan 27 y el reporte es que las tendremos listas para este mismo fin de semana”


Dijo también que, durante el periodo vacacional de verano, se registraron 3 robos a escuelas, dos en Victoria y uno en Matamoros. 

f6f5b961-cb6b-458e-bff2-566755fca3cb.jpg

“Se está trabajando intensamente con las autoridades de seguridad pública, en esta semana nos van a presentar un proyecto de conexión de cámaras, pues lo que facilitó dar con los responsables de dichos atracos fueron las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, lo que más se roban es el cobre, las computadoras y todo lo que sea aparatos electrónicos”

Así mismo, el secretario de educación adelantó que el Gobernador Américo Villarreal Anaya, pondrá en marcha el ciclo escolar 2025-2026, en el municipio de Soto La Marina, el próximo 1 de septiembre.


