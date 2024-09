Deja dos muertos y daños explosión en vivienda de Reynosa

Poco antes de las 13:00 horas, tiempo de la frontera, las autoridades de Protección Civil y diversas corporaciones de emergencia respondieron a un llamado alertando sobre una explosión en una vivienda ubicada en la calle José de Escandón, en la colonia Módulo 2000 de Reynosa.

Al llegar al lugar, los elementos de rescate constataron la magnitud de la emergencia, que presuntamente fue provocada por la acumulación de pirotecnia.

Ernesto Gómez, Coordinador de Protección Civil, explicó que en el lugar se encontraron indicios de pirotecnia y pólvora, lo que llevó a que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asumiera el control de la investigación para descartar riesgos adicionales de explosión.

“En el piso nos pudimos dar cuenta de que había indicios de pirotecnia, pólvora y otro tipo de material que se utiliza para hacer este tipo de artefactos y se comenzó también a evaluar toda la zona”, detalló Gómez.

La explosión fue tan potente que escombros y hierros retorcidos fueron lanzados a más de 15 metros de distancia.

En este escenario, Protección Civil confirmó el trágico saldo de dos personas fallecidas.

“Se trata de lo que se presume sea un masculino confirmado y otra persona que se encuentra bajo algunas piedras del derrumbe por lo cual vamos a esperar a que venga la fiscalía y que haga el levantamiento del cuerpo”, añadió Gómez.

El impacto de la explosión también dejó un saldo de cuantiosos daños materiales, afectando gravemente al menos 12 viviendas y más de 20 vehículos en las inmediaciones.

Los vecinos, impactados por la tragedia, relataron cómo vivieron el momento, que ocurrió poco antes de la salida de los estudiantes de una escuela secundaria cercana.

Carlos Piña Campos, vecino del lugar, comentó: “Escuché una explosión muy fuerte y vine a averiguar y veo que por ahí hay una casa que explotaron, y es todo lo que sé nada más”.

Otro vecino afectado añadió: “Nomás el puro tronido, y vine porque por aquí viven unos amigos míos y no los he visto, por aquí viven”.

Una voluntaria que participó en las labores de auxilio describió el ambiente en la escena: “Se siente horrible, pesadísimo, se ve de todo, todos corren, pero aquí se trata de ayudar al prójimo”.

Debido a los indicios de manejo de pólvora, las investigaciones han sido transferidas a la autoridad federal bajo la supervisión de la SEDENA.

Ernesto Gómez informó que no había denuncias previas en Protección Civil sobre la situación: “En Protección Civil municipal, de manera oficial no tenemos una denuncia como tal, había una persona que había dicho que había hecho una denuncia a otra corporación, en lo que es Protección Civil Reynosa, no tenemos ninguna denuncia todavía”, concluyó.





Comentarios