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Tamaulipas

Delincuentes irrumpen en primarias de Altamira

Debido a las afectaciones, los casos ya son investigados, mientras persiste la preocupación por la seguridad en las escuelas durante periodos vacacionales

  • 08
  • Abril
    2026

El inicio del periodo vacacional de Semana Santa dejó un saldo negativo en planteles educativos del sur de Tamaulipas; en Altamira delincuentes aprovecharon la ausencia de alumnos y personal para irrumpir en dos escuelas primarias, donde sustrajeron cableado eléctrico y provocaron daños en las instalaciones.

Los hechos se registraron en las primarias Juan Escutia y Motolinía, ambas ubicadas en el sector Monte Alto de Altamira. 
En el caso de la primera, las incursiones ocurrieron presuntamente en dos momentos distintos: el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, cuando él o los ladrones, ingresaron nuevamente al plantel para realizar  el saqueo.

De acuerdo con autoridades educativas, en ambos casos los delincuentes cortaron y retiraron cableado eléctrico; sin embargo, en la primaria Juan Escutia los daños fueron mayores, al registrarse actos de vandalismo en diversas áreas, así como el ingreso al comedor escolar, de donde fueron sustraídos enseres domésticos.

El director de Educación en Altamira, Mario Ortiz Sánchez, confirmó que los hechos fueron reportados por los directivos de los planteles, lo que derivó en recorridos de supervisión por parte de autoridades municipales y el levantamiento de las denuncias correspondientes ante las instancias competentes de la Fiscalía General de Justicia.

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Debido a las afectaciones, los casos ya son investigados, mientras persiste la preocupación por la seguridad en las escuelas durante periodos vacacionales, cuando permanecen vulnerables y se convierten en blanco para la delincuencia.


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