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Tamaulipas

Joven barbero sale adelante desde su hogar en Matamoros

Con entusiasmo, aseguró que su objetivo es seguir creciendo, consolidar una barbería formal e incluso, a futuro, expandirse con más sucursales

  • 08
  • Abril
    2026

Ante la falta de oportunidades laborales en el sector maquilador, Martín Gerardo Covarrubias decidió emprender su propio negocio y desde hace un mes ofrece cortes de cabello a las afueras de su domicilio.

El joven relató que, tras quedarse sin empleo, comenzó a practicar el oficio motivado por videos en internet y posteriormente tomó un curso para mejorar su técnica, aunque no logró concluirlo. Aun así, decidió iniciar por su cuenta y poner en práctica lo aprendido.

Covarrubias ofrece cortes escolares y estilos como el desvanecido, con precios accesibles de 50 pesos el corte básico, 80 pesos el desvanecido y 30 pesos por arreglo de barba.

Comentó que al inicio fue complicado dominar la técnica, especialmente al tratar de perfeccionar detalles como el difuminado, sin embargo, con la práctica constante ha logrado mejorar y ganar clientes. En sus primeros días la afluencia fue baja, pero con el paso del tiempo y las recomendaciones de sus propios clientes, su trabajo comenzó a crecer.

Actualmente, puede realizar entre 10 y 13 cortes en sus mejores días, lo que le ha permitido mantenerse mientras continúa en la búsqueda de estabilidad económica.

Martín señaló que antes de emprender intentó encontrar trabajo en fábricas y sindicatos, pero al no encontrar oportunidades decidió apostar por el autoempleo, utilizando herramientas que adquirió previamente con una liquidación laboral.

Con entusiasmo, aseguró que su objetivo es seguir creciendo, consolidar una barbería formal e incluso, a futuro, expandirse con más sucursales.

Finalmente, envió un mensaje a quienes atraviesan una situación similar: no rendirse y buscar alternativas para salir adelante, destacando que el esfuerzo y la constancia pueden abrir nuevas oportunidades.


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