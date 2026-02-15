Carnaval de Tampico rompe récord con 36,000 asistentes

Con una asistencia histórica superior a las 36 mil personas, concluyó con éxito en Tampico el Carnaval Conurbado 2026 con la participación de 63 vistosas y alegres comparsas, carros alegóricos, disfraces y grupos de animación que llenaron de música, ritmo y diversión toda la longitud del bulevar Perimetral.

Miles de familias acudieron con oportunidad para disfrutar de estas fiestas, que ya son tradicionales en el sur de Tamaulipas.

Cientos de caravanas se dieron cita y con anticipación algunos ciudadanos hasta apartaron un lugar con el fin de estar en primera fila y disfrutar de esta actividad que se llevó a cabo a lo largo del Boulevard Fidel Velázquez.

Carros alegóricos, bailes de cumbia, música texana, organizaciones civiles y agrupaciones en general tomaron parte de este tradicional evento que une a las familias.

