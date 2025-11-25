Cerrar X
Tamaulipas

Depurarán expedientes en Tribunal de Justicia

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras, busca agilizar la administración y mejorar condiciones laborales del personal judicial

  • 25
  • Noviembre
    2025

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, magistrada Tania Gisela Contreras López, anunció que el programa piloto de depuración de expedientes contempla un total de 170,000 documentos; hasta el momento se lleva un avance de alrededor de 7,000 expedientes depurados, lo que permitirá contar con un archivo más eficiente y capaz de recibir aquellos que aún se encuentran en los juzgados, lo que significa un esfuerzo para mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del sistema judicial. 

Contreras López destacó que, al asumir el cargo, se encontró un notable abandono en las áreas de impartición de justicia, especialmente en los juzgados, donde había mobiliario inservible y una sobresaturación de expedientes. “Estamos implementando un programa piloto de depuración que ha funcionado muy bien”, aseguró. 

Durante el fin de semana, la magistrada visitó la frontera y subrayó el respaldo recibido por parte de los trabajadores, quienes han estado acompañando este proceso sin la necesidad de realizar contrataciones adicionales. “Con el mismo personal estamos llevando a cabo esta reorganización y limpieza de las instalaciones”, explicó. 

Dijo que, en el municipio de Altamira, se tienen programados alrededor de 40 mil expedientes para depurar, pero la meta total es depurar aproximadamente 150,000 expedientes, lo que representa un gran avance hacia la mejora de la eficiencia y dignidad en la impartición de justicia. 

La magistrada Tania Gisela Contreras informó del programa piloto de depurar 170,000 expedientes.


