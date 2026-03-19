Desazolve de Conagua beneficia a 75 mil en Matamoros

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), concluyó un operativo emergente en apoyo a la Junta de Agua y Drenaje (JAD) de Matamoros, tras las afectaciones provocadas por intensas lluvias registradas en 2025. La intervención permitió atender problemas críticos en la red de drenaje sanitario y pluvial, que generaban riesgos sanitarios para la población.

¿Qué provocó el operativo emergente en Matamoros?

El despliegue respondió a la acumulación de azolve y basura en el sistema de drenaje, una problemática recurrente en la zona norte de Tamaulipas. Esta situación ocasionó encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y derrames de aguas negras a cielo abierto, elevando el riesgo de enfermedades entre la población.

Ante este escenario, autoridades federales y locales implementaron acciones inmediatas para contener los efectos y restablecer el funcionamiento del sistema hidráulico.

Resultados del desazolve y limpieza en 41 colonias

Gracias a la coordinación entre Conagua y la JAD, se logró intervenir 41 colonias, beneficiando directamente a más de 19,000 usuarios, lo que representa un impacto positivo en más de 75,000 habitantes.

Durante el operativo se obtuvieron los siguientes resultados:

25,500 metros lineales de red de drenaje desazolvados

de red de drenaje desazolvados 256 pozos de visita intervenidos

intervenidos 6.75 metros cúbicos de azolve removido

de azolve removido 234 m³ de aguas residuales desalojadas

Autoridades destacan acción oportuna ante riesgo sanitario

El director general del OCRB, Luis Carlos Alatorre Cejudo, destacó la importancia de la intervención inmediata para evitar una crisis mayor.

“Actuamos de manera inmediata y coordinada para atender una situación que representaba un riesgo directo a la salud de miles de familias. Este tipo de operativos permiten no solo resolver una emergencia, sino también prevenir afectaciones mayores en el corto y mediano plazo.”

Asimismo, subrayó que estas acciones contribuyen a mejorar la infraestructura hidráulica y la capacidad de respuesta ante fenómenos recurrentes en la región.

“El desazolve oportuno mejora la eficiencia del sistema de drenaje, prolonga la vida útil de la infraestructura y, sobre todo, evita la contaminación del subsuelo y de los cuerpos de agua, protegiendo tanto a la población como al medio ambiente.”

Operativo se realizó sin incidentes y con equipo especializado

Las labores fueron ejecutadas por personal del Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) No. 13 de Reynosa, con jornadas de trabajo continuo de hasta nueve horas diarias. La coordinación institucional permitió que el operativo se desarrollara sin incidentes.

Entre los principales beneficios destacan la prevención de inundaciones, la eliminación de focos de infección, la mejora del entorno urbano y el fortalecimiento del sistema de alcantarillado, lo que garantiza su operación a máxima capacidad.

Con estas acciones, la Conagua refuerza su capacidad de atención ante emergencias, en coordinación con autoridades locales, para proteger la salud y el bienestar de la población.

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