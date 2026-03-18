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Tamaulipas

Cruz Roja Matamoros se mantiene fuerte y en crecimiento

El presidente de la Cruz Roja Mexicana en Matamoros, Tamaulipas, aseguró que la situación de la delegación local es sólida

  • 18
  • Marzo
    2026

El presidente de la Cruz Roja Mexicana en Matamoros, Tamaulipas, Mario Ramírez, aseguró que la situación de la delegación local es sólida y se mantiene en constante fortalecimiento.

Destacó que, a diferencia de otras ciudades del estado donde algunas delegaciones han cerrado, como en Ciudad Victoria, Tampico y Miguel Alemán, en Matamoros la institución continúa operando sin interrupciones.

Asimismo, señaló que la delegación mantiene proyectos a corto y largo plazo, con el objetivo de seguir creciendo y fortaleciendo sus servicios en la ciudad.

Finalmente, reiteró que el respaldo de la ciudadanía ha sido clave para que la Cruz Roja en Matamoros continúe activa, por lo que aseguró que seguirán trabajando en beneficio de la comunidad.


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