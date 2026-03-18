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Tamaulipas

Advierten riesgo por quiosco dañado en colonia Matamoros

La consejera general de la colonia Mariano Matamoros, María del Carmen advirtió sobre el riesgo que representa un quiosco emblemático del sector

  • 18
  • Marzo
    2026

La consejera general de la colonia Mariano Matamoros, María del Carmen advirtió sobre el riesgo que representa un quiosco emblemático del sector, el cual presenta daños estructurales severos tras más de 40 años sin mantenimiento adecuado.

De acuerdo con la representante vecinal, el inmueble ya fue revisado por Protección Civil, instancia que emitió un dictamen donde se establece que la estructura representa un riesgo latente para cualquier persona que se encuentre arriba o cerca de ella.

Señaló que incluso se han colocado cintas para delimitar el área en al menos dos ocasiones, pero estas han sido retiradas, principalmente por menores que ingresan a jugar en el kiosco.

La consejera reiteró que, aunque hasta el momento no se ha registrado ningún accidente, el objetivo es prevenir cualquier incidente que ponga en peligro la integridad de los habitantes.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales para que intervengan en el lugar, ya sea mediante la rehabilitación del quiosco o, en caso de no ser viable, su demolición y reconstrucción, respetando la imagen original de esta estructura considerada representativa de la colonia.

Asimismo, exhortó a los vecinos a tomar en serio las recomendaciones y evitar que menores se acerquen o utilicen el espacio mientras no se atienda el problema.


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