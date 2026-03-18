Matamoros coordinará voluntarios para Semana Santa

El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Ricardo Perusquía, informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se trabajará en coordinación con grupos voluntarios, con el objetivo de fortalecer las acciones de Protección Civil en la ciudad.

El funcionario aclaró que no se trata de un proceso de certificación, sino de un registro formal de los grupos que participarán en los operativos. Explicó que esta medida busca tener un mayor control y organización de quienes brindan apoyo durante estas fechas.

Indicó que esta información permitirá unificar criterios entre autoridades y voluntarios, para actuar de manera más eficiente ante cualquier eventualidad y garantizar un objetivo común: la seguridad de la población.

Asimismo, destacó que Protección Civil continuará trabajando de la mano con estos grupos, tal como lo ha instruido el gobierno municipal, reforzando la atención en los principales puntos de concentración durante Semana Santa.

Finalmente, reiteró que estas acciones buscan brindar mayor certeza y coordinación en los operativos, priorizando la integridad de los ciudadanos y visitantes.

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