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Tamaulipas

Destacan resultados por denuncias ciudadanas en Reynosa

Seguridad informó que la respuesta de la ciudadanía al llamado del Gobierno Municipal para fortalecer la cultura de la denuncia ha sido positiva

  • 21
  • Marzo
    2026

El secretario de Seguridad Pública de Reynosa informó que la respuesta de la ciudadanía al llamado del Gobierno Municipal para fortalecer la cultura de la denuncia ha sido positiva, lo que ha permitido obtener resultados concretos en materia de seguridad.

Como ejemplo, señaló que recientemente fueron detenidas dos personas, presuntamente por el delito de extorsión, gracias a una denuncia oportuna realizada por ciudadanos en la plaza Niños Héroes.

El funcionario destacó la importancia de la participación ciudadana y la coordinación con autoridades estatales para lograr este tipo de acciones.

Geovanny Barrios Moreno, secretario de Seguridad Pública: “Ha tenido buena respuesta lo que es el exhorto del presidente municipal a nuestra comunidad para denunciar, se detuvieron dos personas, presuntos extorsionadores en una de las plazas principales como es la plaza Niños Héroes, se logró la detención por estar y se presume estar extorsionando a los del servicio público, sí es una respuesta importante que hace la Guardia Estatal de proximidad municipal”.

Indicó que estos resultados contribuyen a generar un entorno de mayor confianza entre la población, al demostrar que la denuncia es una herramienta efectiva para mejorar la seguridad en colonias y espacios públicos.

Geovanny Barrios Moreno, secretario de Seguridad Pública: “Se está empezando a crear una cultura diferente de la denuncia en donde el ciudadano se da cuenta que si denuncia sí hay resultados favorables”.

Asimismo, explicó que existen diversas vías para que la ciudadanía pueda presentar denuncias, facilitando así el acceso a la justicia y la atención de los casos.

Geovanny Barrios Moreno, secretario de Seguridad Pública: “Llamar al C5 para que se pueda generar un folio, el C5 nos envía la información y se actúa de forma casi inmediata para hacer la detención de las personas, también pueden acudir a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en el caso de que quieran presentar su denuncia de forma anónima, y los apoyamos digitalmente también por medio del 089 que es una denuncia en donde no tienes que dar tus datos, nada más dar la información de cómo se está llevando a cabo las presuntas extorsiones”.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar utilizando los mecanismos de denuncia, destacando que la participación social es fundamental para fortalecer la seguridad en Reynosa.


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