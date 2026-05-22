Starship despega tras dos dias de retrasos en Texas

Luego de dos jornadas consecutivas de cancelaciones, el megacohete Starship, desarrollado por la empresa SpaceX, finalmente fue lanzado este viernes 22 de mayo desde su base en Starbase, al sur de Texas.

Problemas técnicos retrasaron el lanzamiento

El despegue ocurre tras una serie de intentos fallidos registrados en días previos. Inicialmente, el lanzamiento estaba programado para mitad de semana, pero fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a inconvenientes técnicos detectados durante la cuenta regresiva, principalmente relacionados con sistemas de la plataforma y componentes hidráulicos.

Durante el jueves, el vuelo correspondiente a la prueba número 12 del programa tuvo que ser suspendido en los últimos segundos antes del despegue, lo que obligó a los equipos a reprogramar una nueva ventana de lanzamiento para este viernes.

SpaceX concreta una nueva prueba del Starship

Finalmente, tras superar las fallas detectadas, la nave logró despegar este 22 de mayo, marcando un paso clave en el desarrollo de esta nueva versión del Starship, considerada la más potente y grande construida hasta ahora.

Este lanzamiento forma parte de una serie de pruebas fundamentales para futuras misiones espaciales, incluyendo el despliegue de satélites y proyectos de exploración lunar y marciana, objetivos centrales de la compañía dirigida por Elon Musk.

Con este despegue, SpaceX retoma su calendario de pruebas tras los contratiempos técnicos, en busca de perfeccionar el sistema que aspira a revolucionar los viajes espaciales en los próximos años.

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