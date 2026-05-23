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Estados Unidos condiciona ingreso de Congo al Mundial

Estados Unidos exigió a la selección de Congo aislarse 21 días antes de ingresar al país por el brote de ébola en territorio africano.

  • 23
  • Mayo
    2026

El gobierno de Estados Unidos exigió a la selección de República Democrática del Congo mantener un aislamiento de 21 días antes de ingresar al país para disputar el Copa Mundial de la FIFA 2026, debido al brote de ébola que afecta al país africano.

El anuncio fue realizado por Andrew Giuliani, quien aseguró que la medida es obligatoria para garantizar la seguridad sanitaria durante el torneo.

“Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani en entrevista.

Amenazan con impedir su ingreso

El funcionario advirtió que, si la selección congoleña rompe el aislamiento establecido, podría perder la autorización para viajar a territorio estadounidense.

“No podemos ser más claros”, insistió Giuliani al referirse a las exigencias impuestas por la Casa Blanca.

Ante la situación sanitaria, el combinado africano suspendió entrenamientos en Kinsasa y decidió trasladar su concentración a Bélgica para mantenerse alejado del brote.

Congo disputará el 3 de junio un partido amistoso frente a Dinamarca en la ciudad belga de Lieja y posteriormente viajaría a España para enfrentar a Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción, Cádiz.

Las autoridades sanitarias españolas informaron que ya analizan posibles medidas especiales para garantizar la seguridad durante ese encuentro.

El equipo africano tiene previsto arribar a Houston una semana antes de debutar en el Mundial ante Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, el próximo 17 de junio.

Brote de ébola sigue creciendo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo ascienden a 177, mientras que los casos reportados ya alcanzan los 750.

La OMS advirtió además que el alcance real de la epidemia podría ser “mucho mayor” al registrado oficialmente.


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