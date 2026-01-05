Podcast
Tamaulipas

Eduardo Rocha aclaran aislamiento y muerte de capibara en Tamatán

Autoridades descartaron maltrato o aplastamiento del capibara fallecido en Tamatán y aseguraron que murió por estrés tras su traslado

  • 05
  • Enero
    2026

El vocal ejecutivo de la Comisón de Parques y Biodiversidad, Eduardo Rocha Orozco, declaró que el capibara no fue aislado por mucho tiempo, sino solo una semana, después de su llegada al zoológico. 

Como se recordará, el zoológico de Tamatán recibió en intercambio una pareja de capibaras, sin embargo, el macho solamente duró un par de días, sin poderse adaptar y falleció por estrés, de acuerdo a información del organismo.  

“El capibara ya venía adaptado para convivir con la gente, por lo cual no fue necesario mantenerlo en cuarentena; su muerte fue por estrés”, indicó

Rocha justificó que el aislamiento  de solo una semana se realizó para para asegurarse de que el capibara no trajera enfermedades que pudieran afectar a los demás animales del zoológico. 

“Se hace una cuarentena cuando son animales silvestres, cuando traen una enfermedad de monte", dijo. 

Aunque dijo no saber cuál fue la institución que realizó el intercambio en Nuevo León, señaló que  la gestión para traer al capibara fue un intercambio por una especie llamada gran kudú, y se realizó con base en una lista de excedentes de especies que están en el zoológico.

“No fue Bioparque", aclaró.

“La idea era que los capibaras pudieran estar cerca de la gente, en los pasillos, ya que son roedores muy tranquilos, pero no se logró”.

Rocha negó que el capibara hubiera muerto por aplastamiento del bisonte, como se mencionó en redes sociales, y afirmó que fue por estrés. 

La hembra de capibara está resguardada por un mes para ver si está preñada.


