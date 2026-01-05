Educación confirma robos y vandalismo en 6 escuelas de Tamaulipas
La Secretaría de Educación reportó robos y daños en planteles de Matamoros, Tampico, Reynosa y Altamira; se interpusieron denuncias y hay videos
El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García confirmó que seis escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria fueron blanco de robo, además de ocasionar vandalismo; en dos de los casos, las autoridades cuentan con videos de las cámaras de vigilancia y se interpusieron las denuncias correspondientes por parte de los directivos de los planteles educativos afectados.
“Dos son de educación preescolar, una de secundaria y tres son de primarias; se robaron equipo de cómputo, cable, mucho cable de cobre y, por hacer la maldad, nos rompieron puertas y nos quebraron ventanas”, dijo el funcionario.
Lamentó que se sigan presentando este tipo de situaciones que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje y atentan contra la seguridad de la población estudiantil.
Los seis robos se registraron en los siguientes municipios:
Matamoros: 2
Altamira: 1
Tampico: 2
Reynosa: 1
El funcionario estatal dijo también que se emitirá una circular de recordatorio a todas las escuelas, debido a las bajas temperaturas que se pronostican para el regreso a clases, que será el próximo lunes 12 de enero.
“Por las bajas temperaturas, se mantiene bajo cinco; queda a criterio de los papás; los maestros ahí estarán; debajo de cero grados, si es un cierre de las escuelas, monitorearemos; la próxima semana estaremos monitoreando con Protección Civil, pero estamos listos para iniciar con mucho éxito, con muchas ganas”, explicó.
