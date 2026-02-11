Educación revisará caso de maestra en Reynosa

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que girará instrucciones a la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Reynosa, maestra Pizaña, para que se atienda el caso de la docente de nivel preescolar Reina Leidy Zúñiga García y se garantice el respeto a sus derechos laborales.

Como parte de las acciones anunciadas, señaló que personal del área jurídica de la Secretaría de Educación acudirá al CREDE, con el objetivo de revisar el expediente y resolver la situación conforme a derecho, priorizando en todo momento las garantías laborales de la maestra.

“Voy a girar las instrucciones a la maestra Pizaña del CREDE para que se le atienda y se le dé el respeto a sus derechos laborales en seguimiento a la petición de la maestra Lady; también va a estar en el CREDE el jurídico de la Secretaría para que se pueda resolver y apegado a derecho respetando sus derechos laborales”, expresó el titular de Educación.

El funcionario explicó que esta intervención se realiza como seguimiento a la solicitud presentada por la propia docente, quien desde el inicio del actual ciclo escolar no ha podido reincorporarse a su grupo.

Por su parte, la maestra de kínder Reina Leidy Zúñiga García dio a conocer que ya fue citada en Ciudad Victoria para dar continuidad a su situación laboral, luego de que desde el pasado 15 de diciembre cuenta con un dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos a su favor.

Indicó que dicho documento establece que no existen elementos que sustenten las acusaciones que se hicieron en su contra, por lo que considera que debe ser reinstalada en su grupo de alumnos.

Asimismo, señaló que desde un inicio manifestó su disposición para ser investigada y que los resultados oficiales confirmaron que no incurrió en conductas que afectaran a alumnos ni a padres de familia.

“Ya me citó en Victoria para ver la solución a mi problemática, debido a que ya está el dictamen de derechos humanos desde el 15 de diciembre a mi favor, gracias a Dios. Yo lo comenté desde un principio, yo jamás me negué a ser investigada y ahí está, yo jamás mentí, jamás he afectado a un niño psicológicamente y físicamente, y mucho menos a un padre de familia; siempre me he distinguido en mi comunidad por mi trabajo, entonces ahí está la solución, yo lo traigo en físico y el día de mañana voy para Victoria”, expresó la docente.

La maestra explicó que, pese a contar con resoluciones y dictámenes que la respaldan, hasta el momento no se le ha permitido el ingreso a su salón de clases en el jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con la docente, esta negativa ha sido sostenida por la dirección del plantel, a pesar de que las investigaciones y el dictamen de derechos humanos le otorgan la razón.

Finalmente, señaló que acudirá a la capital del estado para presentar físicamente la documentación con la que cuenta y buscar que, tras el encuentro con el secretario de Educación, se concrete una solución que permita su reincorporación inmediata a su grupo.

Comentarios