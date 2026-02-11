Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
d1a9e03a_a313_4e73_b9f6_3d63509e6d23_e85bda08ad
Coahuila

Piden investigar violencia de madre de familia contra alumnos

Hicieron un llamado a la Secretaría de Educación en el Estado de Coahuila para que intervenga y revise el entorno familiar relacionado con el caso

  • 11
  • Febrero
    2026

La escuela primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado, en su turno matutino, ubicada en el fraccionamiento Privada La Torre en Saltillo, permanece cerrada tras la manifestación de padres de familia que denuncian presuntos actos de violencia verbal y amenazas por parte de una madre hacia varios estudiantes.

La comunidad escolar decidió suspender actividades hasta que las autoridades esclarezcan la situación y garanticen la seguridad de los menores.

Plantean analizar el origen de la conducta

Más allá del señalamiento directo, padres de familia han manifestado que la problemática debe analizarse desde su origen, pues consideran necesario investigar qué está detrás de la conducta de la mujer señalada.

Señalan que no solo se trata de proteger a los alumnos dentro del plantel, sino de entender el contexto que pudo haber detonado las presuntas agresiones hacia niños en una institución educativa.

Piden intervención de la Secretaría de Educación

Por ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación en el Estado de Coahuila para que intervenga y revise el entorno familiar relacionado con el caso.

Padres de familia insisten en que el problema no se resuelve cambiando a los estudiantes de escuela, sino atendiendo de fondo las causas que podrían estar generando este comportamiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8121_28cf60fea7
Liberan primaria tras protesta por presunto fraude
EH_UNA_FOTO_52_1216a143b6
Acusan padres de familia presuntas irregularidades en recursos
Gemini_Generated_Image_6c8wd66c8wd66c8w_e3532c64fd
Realizan homenaje escolar tras fallecimiento en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Descartan brote de sarampión en escuela de Reynosa
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos
ayuda_humanitaria_cuba_9ffda8de23
Arriban barcos mexicanos a Cuba con ayuda humanitaria
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×