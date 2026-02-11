Piden investigar violencia de madre de familia contra alumnos

La escuela primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado, en su turno matutino, ubicada en el fraccionamiento Privada La Torre en Saltillo, permanece cerrada tras la manifestación de padres de familia que denuncian presuntos actos de violencia verbal y amenazas por parte de una madre hacia varios estudiantes.

La comunidad escolar decidió suspender actividades hasta que las autoridades esclarezcan la situación y garanticen la seguridad de los menores.

Plantean analizar el origen de la conducta

Más allá del señalamiento directo, padres de familia han manifestado que la problemática debe analizarse desde su origen, pues consideran necesario investigar qué está detrás de la conducta de la mujer señalada.

Señalan que no solo se trata de proteger a los alumnos dentro del plantel, sino de entender el contexto que pudo haber detonado las presuntas agresiones hacia niños en una institución educativa.

Piden intervención de la Secretaría de Educación

Por ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación en el Estado de Coahuila para que intervenga y revise el entorno familiar relacionado con el caso.

Padres de familia insisten en que el problema no se resuelve cambiando a los estudiantes de escuela, sino atendiendo de fondo las causas que podrían estar generando este comportamiento.

