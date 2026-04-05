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Tamaulipas

Empleado resulta herido tras riña en tienda de Tamaulipas

Un trabajador fue lesionado con vidrio tras forcejeo por venta de alcohol fuera de horario; fue auxiliado por la Guardia Estatal

  • 05
  • Abril
    2026

Elementos de la Guardia Estatal brindaron primeros auxilios a un trabajador lesionado en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió luego de que un cliente exigiera la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, lo que derivó en un forcejeo.

Durante el altercado, la puerta de cristal del establecimiento se rompió, provocando una herida en la pierna del empleado.

Atención inmediata

Al arribar al sitio tras una alerta, los elementos de la Guardia Estatal aplicaron técnicas aprendidas en el Curso de Medicina Táctica Policial para controlar la situación.

Los oficiales colocaron un torniquete para detener la hemorragia, realizaron un vendaje y solicitaron apoyo médico.

Posteriormente, paramédicos de Protección Civil valoraron al trabajador y lo trasladaron a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención especializada.

Las autoridades no reportaron personas detenidas por este incidente, que quedó bajo seguimiento de las instancias correspondientes.


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