Lakers dominan a Suns y aseguran ventaja de local en playoffs

Los Los Angeles Lakers firmaron una victoria contundente tras imponerse 101-73 a los Phoenix Suns, resultado que les permitió asegurar la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

El conjunto angelino, a pesar de contar con bajas importantes en su plantilla, mostró solidez en ambos lados de la cancha para sumar un triunfo clave en la recta final de la temporada regular.

LeBron lidera con actuación completa

LeBron James fue la figura del encuentro al registrar 28 puntos, 12 asistencias y seis rebotes, guiando a su equipo con una actuación dominante.

El veterano jugador, de 41 años, mantuvo un alto nivel físico y de precisión, incluso en un calendario exigente, acumulando 54 puntos en dos partidos consecutivos con una efectividad superior al 60 por ciento en tiros de campo.

Durante el partido, James también alcanzó un hito histórico al llegar a las 12 mil asistencias en su carrera, colocándose entre los pocos jugadores que han logrado dicha cifra en la NBA.

Aporte colectivo fortalece a Lakers

El respaldo ofensivo también fue clave para el resultado. Luke Kennard aportó 19 unidades, mientras que Rui Hachimura sumó 13 puntos, contribuyendo a ampliar la ventaja en distintos momentos del encuentro.

A pesar de las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, el equipo logró mantener consistencia y cerrar con autoridad.

Control total del partido

Los Lakers marcaron el ritmo desde el inicio, con una destacada actuación de James en el primer cuarto, donde anotó 14 puntos.

En la segunda mitad, el equipo mantuvo el control del marcador, apoyado en la distribución de balón y la defensa, lo que impidió cualquier reacción de Phoenix.

Panorama en la Conferencia Oeste

Con este resultado, Los Ángeles alcanzó un récord de 52-29 y se mantiene en la pelea por el tercer puesto de la Conferencia Oeste, actualmente ocupado por Denver.

Además, los Lakers cuentan con el criterio de desempate a su favor, lo que les da ventaja estratégica en la clasificación final.

El equipo suma su segunda victoria consecutiva y ha ganado 15 de sus últimos 19 partidos, consolidando su buen momento rumbo a la postemporada.

Suns sin respuesta ofensiva

Por su parte, los Phoenix Suns tuvieron dificultades para competir durante el encuentro. Dillon Brooks fue su máximo anotador con 12 puntos, en un juego donde el equipo mostró limitaciones ofensivas.

A pesar de la derrota, Phoenix se mantiene en la séptima posición del Oeste y tiene asegurado su lugar en el torneo de play-in.

Comentarios