Presenta Sheinbaum plan de apoyos agrícolas en Baja California

En un evento histórico realizado la tarde de este 31 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín. Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar y miembros de su gabinete, la mandataria detalló una ambiciosa estrategia para saldar la deuda histórica con los jornaleros de la región.

Revolución en salud y educación

El plan coloca el bienestar social como eje central. Sheinbaum anunció que el hospital local se transformará en un hospital general con especialidades, obra que será ejecutada por ingenieros militares. Además, se comprometió a rehabilitar los 20 centros de salud del municipio este mismo año, garantizando médicos y medicamentos.

En materia educativa, la presidenta aseguró:

Becas universales: Todos los estudiantes de nivel básico contarán con apoyo económico.

Infraestructura: Creación de dos nuevas preparatorias, ampliación de cinco planteles de media superior y la conclusión de la Universidad Intercultural.

Identidad: Se asignarán maestros de lenguas originarias para las escuelas locales.

Para las madres trabajadoras, se confirmó la apertura de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CESI) gratuitos, diseñados como espacios seguros para el cuidado de sus hijos.

Derechos laborales y vivienda digna

Un punto clave del anuncio fue la regulación del sector agrícola. Sheinbaum advirtió que este año se implementará un certificado obligatorio para los productores de exportación.

"Todo productor que exporte deberá garantizar seguridad social a sus trabajadores", sentenció. Asimismo, se instalará un Centro de Justicia Laboral para facilitar denuncias por maltratos o condiciones injustas.

El proyecto habitacional contempla 20,000 acciones de vivienda, incluyendo la construcción de 6,000 casas nuevas a precios accesibles y esquemas de renta para trabajadores temporales, además de la regularización de predios.

Agua e infraestructura

Para combatir el desabasto hídrico, el gobierno federal analiza opciones que incluyen una planta desaladora. En infraestructura vial, se anunció la repavimentación del tramo de la carretera peninsular que cruza San Quintín.

La coordinación de estos programas se centralizará en un nuevo Centro Integrador. "Regresaremos en seis meses para evaluar los avances", concluyó la presidenta, haciendo un llamado a la comunidad para supervisar que cada compromiso se cumpla en tiempo y forma.

