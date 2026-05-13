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Tamaulipas

Escuelas en Matamoros recibirán hasta $1.4 mdp para mejoras

El dinero podrá usarse en obras y equipamiento como rehabilitación o construcción de baños, techumbres, mejoras eléctricas, compra de computadoras y minisplits

  • 13
  • Mayo
    2026

Más de 80 escuelas públicas en Matamoros comenzaron a recibir tarjetas del programa federal La Escuela es Nuestra, a través de las cuales se les depositarán recursos económicos para mejorar su infraestructura.

De acuerdo con el delegado de Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, los montos que se entregarán van desde los 200 mil hasta un millón 400 mil pesos por plantel, dependiendo del nivel educativo y las necesidades de cada institución. El depósito se verá reflejado en aproximadamente 20 días.

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En esta etapa, la inversión total en el estado supera los 900 millones de pesos, recursos que han sido distribuidos en distintas ocasiones entre planteles de Tamaulipas.

El dinero podrá utilizarse en obras y equipamiento como rehabilitación o construcción de baños, techumbres, mejoras eléctricas, compra de computadoras y minisplits, entre otras necesidades prioritarias en las escuelas.

Uno de los aspectos del programa es que los propios padres de familia, a través de comités, deciden en qué se aplicarán los recursos y quién realizará los trabajos, en función de las condiciones de cada plantel.


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