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Tamaulipas

Turismo médico en Matamoros se mantiene en niveles bajos

Casanova Rangel atribuyó esta situación a una combinación de factores negativos que no solo impactan al turismo médico, sino a distintos sectores económicos

  • 13
  • Mayo
    2026

El sector de turismo médico en Matamoros atraviesa un inicio de año por debajo de lo esperado, pese a tratarse de una de las temporadas consideradas como altas, señaló el representante del rubro en la ciudad, Alberto Casanova Rangel.

De acuerdo con el entrevistado, la actividad se ha mantenido estable, pero en niveles bajos, alcanzando apenas un 60% de ocupación o demanda, cuando en este periodo normalmente debería registrarse un flujo cercano al 100%.

Puentes internacionales afectan llegada de pacientes

Explicó que, aunque no se ha presentado una caída drástica, sí existe preocupación entre los prestadores de servicios, ya que el comportamiento no ha mostrado señales de repunte y se mantiene en cifras que calificó como “preocupantes”.

Casanova Rangel atribuyó esta situación a una combinación de factores negativos que no solo impactan al turismo médico, sino a distintos sectores económicos de la frontera.

Entre ellos, destacó las largas filas en los puentes internacionales, lo que ha provocado que pacientes provenientes de Estados Unidos opten por posponer sus visitas.

“El paciente está decidiendo esperar”, indicó, al señalar que existe confianza en que eventualmente regresarán, una vez que las condiciones de cruce mejoren.

Sector aplicará estrategias ante próxima temporada baja

El representante del sector advirtió que la situación genera mayor inquietud debido a que se aproxima la temporada baja, periodo en el que históricamente disminuye aún más la afluencia de pacientes.

Ante este panorama, mencionó que médicos, clínicas y negocios relacionados al turismo médico implementarán estrategias para incentivar la llegada de pacientes, como ocurre cada año en etapas de menor actividad, con la expectativa de mantener a flote el sector.


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