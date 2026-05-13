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Tamaulipas

Aeropuerto de Matamoros analiza ampliar número de vuelos

El flujo de pasajeros se ha mantenido estable en los últimos meses, incluso cuando se han implementado ajustes en los itinerarios

  • 13
  • Mayo
    2026

El Aeropuerto Internacional de Matamoros podría registrar un incremento en el número de vuelos y destinos en el futuro; sin embargo, esto dependerá directamente de la demanda de pasajeros, informó Diego Valladares, del área administrativa de la terminal aérea.

Explicó que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo entre directivos del aeropuerto y el grupo aeroportuario encargado de la operación, donde se analizan temas como la seguridad, la logística de vuelos y la posibilidad de reducir la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), medida que podría incentivar un mayor flujo de usuarios.

Aerolíneas dependen de la demanda de pasajeros

Valladares destacó que, aunque existe la intención de ampliar la oferta aérea, las aerolíneas basan sus decisiones en la rentabilidad, por lo que es indispensable contar con una demanda constante.

“No se pueden agregar vuelos si no hay pasajeros suficientes; las aerolíneas requieren garantizar ganancias”, señaló.

Como referencia, mencionó el crecimiento que ha tenido Viva Aerobus en la ciudad, la cual inició con tres vuelos semanales y, gracias al aumento en la demanda, actualmente opera con una frecuencia diaria.

Este incremento también se vio reflejado en el número de pasajeros, pasando de aproximadamente 90 o 100 a cerca de 180 por vuelo.

Buscan fortalecer el uso del aeropuerto local

Asimismo, indicó que el flujo de pasajeros se ha mantenido estable en los últimos meses, incluso cuando se han implementado ajustes en los itinerarios, lo que refleja un interés sostenido por parte de los usuarios, principalmente debido a las tarifas accesibles que ofrecen algunas aerolíneas.

Pese a ello, aclaró que aún no hay rutas nuevas confirmadas, ya que las negociaciones continúan y dependen de diversos factores, principalmente el comportamiento del mercado.

Finalmente, subrayó que uno de los objetivos principales es fortalecer el uso del aeropuerto local, promoviendo que los viajeros de Matamoros opten por salir desde esta terminal en lugar de trasladarse a otras ciudades como Reynosa, esfuerzo que es impulsado por la administración encabezada por Manuel Domínguez Hernández.


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