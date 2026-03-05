Este viernes comienza operaciones Gasolinera del Bienestar

La Secretaría de Energía de Tamaulipas (SEDENER) informó que la estación de servicio Gasolinera del Bienestar, ubicada en La Pesca, Soto la Marina, iniciará operaciones este viernes 6 de marzo.

Detalles del cambio administrativo

El cambio administrativo se llevó a cabo en las instalaciones de la SEDENER , donde el cedente informó el estado que guarda la administración de la gasolinera, la condición física que guarda el inmueble y los equipos, así como la calidad de los productos.

La SEDENER reafirma su compromiso por brindar una mejor atención a cada uno de los usuarios de la estación.

Gasolina de calidad y litros exactos: Los usuarios recibirán gasolina de calidad y litros exactos.

Mejora en el precio: Se busca mejorar el precio a la comunidad en el corto plazo.

Generación de empleos locales: El proyecto generará empleos locales y beneficiará a todos los sectores.

El alcalde de Casas, Jorge Humberto Hinojosa, agradeció el proyecto y destacó que la administración municipal aportó el terreno para la construcción de la gasolinera.

"Trataremos que la mano de obra que se necesita sea local para generar mejores condiciones para familias casenses", dijo.

Objetivos de las Gasolineras del Bienestar

Ofrecer combustibles a precios más competitivos o "justos", especialmente en zonas rurales o marginadas.

Fomentar la soberanía energética y la economía comunitaria.

Acceso a puntos de carga en áreas remotas.

Venta de "litros de a litro".

Apoyo a la economía local mediante modelos cooperativos.

