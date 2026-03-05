Podcast
Reporte Ciudadano
EH_UNA_FOTO_8e511cdff6
Tamaulipas

Este viernes comienza operaciones Gasolinera del Bienestar

Iniciará el viernes operaciones la Gasolinera del Bienestar en La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas, según informó la Secretaría de Energía de Tamaulipas

  • 05
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Energía de Tamaulipas (SEDENER) informó que la estación de servicio Gasolinera del Bienestar, ubicada en La Pesca, Soto la Marina, iniciará operaciones este viernes 6 de marzo.

Detalles del cambio administrativo

  • El cambio administrativo se llevó a cabo en las instalaciones de la SEDENER, donde el cedente informó el estado que guarda la administración de la gasolinera, la condición física que guarda el inmueble y los equipos, así como la calidad de los productos.
  • La SEDENER reafirma su compromiso por brindar una mejor atención a cada uno de los usuarios de la estación.
  • Gasolina de calidad y litros exactos: Los usuarios recibirán gasolina de calidad y litros exactos.
  • Mejora en el precio: Se busca mejorar el precio a la comunidad en el corto plazo.
  • Generación de empleos locales: El proyecto generará empleos locales y beneficiará a todos los sectores.

El alcalde de Casas, Jorge Humberto Hinojosa, agradeció el proyecto y destacó que la administración municipal aportó el terreno para la construcción de la gasolinera.

"Trataremos que la mano de obra que se necesita sea local para generar mejores condiciones para familias casenses", dijo.

Objetivos de las Gasolineras del Bienestar

  • Ofrecer combustibles a precios más competitivos o "justos", especialmente en zonas rurales o marginadas.
  • Fomentar la soberanía energética y la economía comunitaria.
  • Acceso a puntos de carga en áreas remotas.
  • Venta de "litros de a litro".
  • Apoyo a la economía local mediante modelos cooperativos.

