Estudiante de Reynosa representará a México en Singapur

Mientras millones de aficionados siguen competencias deportivas alrededor del mundo, un estudiante de Reynosa se prepara para representar a México en uno de los certámenes académicos más importantes a nivel internacional. Se trata de Rosenberg Jacob Cabello Amaro, alumno de tercer grado de secundaria que logró clasificar al Mundial de Matemáticas que se celebrará en Singapur.

El joven explicó que su pase a la competencia fue resultado de una exigente olimpiada de matemáticas realizada de manera virtual, en la que participaron cerca de un millón de estudiantes. Tras superar varias etapas, logró colocarse entre los mejores 250 concursantes de su categoría, obteniendo así el derecho de representar a México en la siguiente fase internacional.

“Lo logré mediante una competencia de olimpiadas de matemáticas, las cuales se llevaron a cabo aproximadamente a finales de enero e inicios de febrero. Esa etapa era todo virtual y todos los que íbamos a participar nos pusieron cámaras y bien checados y al final éramos aproximadamente como 1 millón de personas las que estábamos participando, al menos de mi grado de tercero de secundaria, y de eso sacaron a los mejores 250 y esos tenemos un pase para la siguiente etapa, la cual será en Singapur”, relató.

El único representante tamaulipeco en la delegación mexicana

Rosenberg es el único estudiante tamaulipeco que formará parte de la delegación mexicana. Su interés por los números comenzó desde temprana edad y, gracias al acompañamiento de sus maestras y al modelo educativo que sigue su institución, ha logrado desarrollar habilidades que hoy lo colocan en la élite académica internacional.

Victoria Anahí Castillo Sosa, maestra asesora de matemáticas, destacó que el plantel busca constantemente abrir nuevas oportunidades para que los estudiantes participen en experiencias que fortalezcan tanto sus conocimientos como su desarrollo personal.

“Nosotros aquí llevamos la filosofía Montessori y siempre intentando y buscando nuevas oportunidades para los chicos para que ellos se desarrollen, ya sea en experiencias nacionales o internacionales, y también le sirve mucho en inglés, ya que es una experiencia internacional que va a ser en idioma inglés”, comentó.

Con el objetivo de poner en alto el nombre de Reynosa, Tamaulipas y México, el estudiante mantiene una intensa preparación académica. Su entrenamiento incluye la resolución de exámenes de competencias anteriores y el estudio detallado de los temas más complejos que podrían presentarse durante el certamen.

“Nos estamos preparando por medio de que nos dan exámenes anteriores y de ahí vamos sacando temas, vamos desarrollando temarios y vamos dando un repase completo a cada pregunta, porque cada pregunta tal cual es casi un tema entero. Entonces con cada examen sí está un poco complicado ese tema, pero le damos una repasada entera a cada pregunta y cada tema que nos dan”, explicó.

Sin embargo, detrás de este sueño también existe un desafío económico. La familia del estudiante trabaja para reunir los recursos necesarios que le permitan viajar y permanecer aproximadamente diez días en Singapur, por lo que han iniciado una campaña de recaudación mediante la plataforma GoFundMe y diversas actividades locales.

“Estamos haciendo rifas, principalmente eso. Estamos también recibiendo apoyo por parte de la escuela para vender algunos snacks y apoyo de la maestra. También estamos haciendo rifas de boletos para una premiación de 5 mil al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercer lugar; puede ser aquí directamente en la escuela”, señalaron Marina Amaro y Rosenberg Cabello, padres del alumno.

Buscan impulsar el talento académico de Reynosa

Para la comunidad educativa, la historia de Rosenberg representa una muestra del talento que existe en Reynosa y de la necesidad de respaldar a jóvenes con alto potencial académico para que continúen desarrollándose en su propia ciudad.

Victoria Anahí Castillo Sosa consideró que el apoyo del sector privado y de las autoridades es fundamental para evitar la fuga de talento y aprovechar los conocimientos que estos estudiantes adquieren en escenarios internacionales.

“Es importante que haya mucho apoyo de parte del sector privado y gubernamental para que los alumnos, los chicos que van creciendo, no se vayan de México, se queden aquí en Reynosa, se queden en la frontera y sigan aportando todo este conocimiento, todas esas experiencias extranjeras, y las aprovechen en pro de nuestra ciudad de Reynosa”, expresó.

Hoy, mientras continúa preparándose para enfrentar a algunos de los mejores estudiantes del mundo, Rosenberg también lucha por reunir los recursos necesarios para cumplir un sueño que ya inspira a toda una comunidad: representar a México y demostrar que el talento reynosense puede llegar tan lejos como se lo proponga.





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