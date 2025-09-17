Cerrar X
Tamaulipas

Estudiantes del CETis 78 protagonizan violencia durante protesta

Una protesta en el CETis 78 contra el director Julio César Barrón derivó en destrozos y agresiones físicas. La Fiscalía investiga los hechos y las acusaciones

  • 17
  • Septiembre
    2025

Una protesta estudiantil realizada la tarde de este miércoles en el CETis 78, ubicado en la colonia Tampico-Altamira, terminó en actos de violencia que incluyeron daños materiales y agresiones físicas contra el director del plantel, Julio César Barrón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de alumnos se manifestó en contra del directivo; desde un día antes, en redes sociales circulaba una convocatoria para llevar a cabo una “huelga” en su contra. Le hacen señalamientos de presuntas conductas inapropiadas hacia dos alumnas, así como otras acusaciones hechas por maestros.

Testigos relataron que, aunque la protesta inició de forma pacífica, pronto se tornó violenta; alumnos comenzaron a lanzar consignas y posteriormente a realizar destrozos en ventanas y mobiliario de la institución. 

El director Barrón intentó dialogar con los inconformes, pero fue recibido con empujones y golpes, por lo que tuvo que ser resguardado por elementos de la Guardia Estatal.

Las autoridades de seguridad instalaron un operativo alrededor del plantel para restablecer el orden y evitar que los enfrentamientos pasaran a mayores. 

La confrontación dejó un ambiente de tensión entre la comunidad escolar y los padres de familia que acudieron al lugar.

Para las 17:00 horas, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas arribó al CETis 78 con el propósito de recabar evidencias y testimonios con la intención de abrir una carpeta de investigación que incluye tanto los daños materiales ocasionados al plantel como la agresión al director y las acusaciones que los estudiantes han hecho públicas en su contra.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento oficial, mientras que la Fiscalía continuará con las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.


