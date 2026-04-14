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Tamaulipas

Extrabajadores acuden al SNE tras cierres de maquiladoras

Extrabajadores de maquiladoras en Matamoros acuden al SNE en busca de empleo tras cierres recientes, mientras se mantiene estable la demanda laboral actual

  • 14
  • Abril
    2026

Tras los recientes cierres de maquiladoras como Trico y Tridonex en Matamoros, trabajadores desempleados continúan acercándose al Servicio Nacional de Empleo (SNE) para buscar nuevas oportunidades laborales.

SNE mantiene acercamiento con extrabajadores

Jaime Mellado, coordinador regional del SNE, informó que se mantiene un acercamiento directo con los sindicatos para poder contactar a los extrabajadores, realizar entrevistas y conocer quiénes están interesados en reinsertarse al mercado laboral.

Actualmente, se estima que entre 60 y 80 personas al mes buscan empleo a través del SNE, mientras que la demanda laboral se mantiene equilibrada entre extrabajadores recientes y personas que ya se encontraban en búsqueda de trabajo.

Finalmente señaló que, aunque no se observa un incremento significativo en la oferta laboral, tampoco hay una caída, por lo que continúan trabajando en la vinculación entre empresas y buscadores de empleo, a la espera de que nuevas inversiones y la llegada de plantas a la región generen más oportunidades.


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