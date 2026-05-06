Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
toluca_gana_ante_chivas_b80afa10fe
Deportes

¡Se lavó las manos! Toluca aclara polémica de Vega y Gallardo

El cuadro mexiquense aclaró que la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo fue solicitada desde el inicio del Clausura 2026 ante la FMF

  • 06
  • Mayo
    2026

La polémica por la salida de la concentración de seleccionados mexicanos continúa, pues el Toluca, protagonista del tema, emitió su postura oficial al respecto.

En un comunicado, el cuadro mexiquense aclaró que la presencia de Alexis Vega y Jesús Gallardo fue solicitada desde el inicio del Clausura 2026, pues, igual que el resto de los clubes, estaban al tanto de la concentración de cara al Mundial desde hace meses.

Ante esto, solicitaron a la Federación Mexicana de Fútbol que, en caso de llegar a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, pudieran contar con sus posibles seleccionados nacionales, pues el acuerdo entre clubes para ceder a sus jugadores habría aplicado únicamente en la Liguilla.

Alexis Vega

Igualmente, los "Diablos" apuntaron que el resto de clubes mexicanos participantes en Concachampions (Cruz Azul, América, Pumas, Rayados y Tigres) realizaron el mismo procedimiento, sin embargo, solo los felinos están en esta instancia y no aportan jugadores al Tricolor.

"Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de de la Liga MX y la FMF.

Esta solicitud se empezó a gestionar desde el arranque del torneo Clausura 2026 y desde el inicio de la competencia de la Copa de Campeones de la Concacaf, considerando que esta posibilidad aplicaría para cualquier equipo que tuviera seleccionados participando en la Liga MX y que accediera a semifinales de dicha competencia. Sabemos que otros equipos de nuestra Liga hicieron gestiones equivalentes", se lee en el comunicado.

toluca-jesus-gallardo.png

La Selección primero

Finalmente, la directiva escarlata comentó que dará su apoyo total a la Selección y sus jugadores, por lo que Alexis Vega y Jesús Gallardo rompieron filas y se dirigen a la Ciudad de México para presentarse a la concentración del "Tri", que será hoy mismo a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Esto luego de la "amenaza" publicada durante la mañana de este miércoles por la FMF, en la que señalaron tajantemente que cualquier jugador que no se presente en tiempo y forma, quedará fuera del Mundial.

"Ahora bien, ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aun en contra de su propio interés. El club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la Semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de que, por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante el LAFC para cumplir con los lineamientos de la Concacaf", cierra el comunicado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_tigres_toluca_semis_edf8bbd649
Este es el horario para la Final de la Concachampions 2026
Whats_App_Image_2026_05_07_at_12_47_42_AM_0a429c0b94
Patinadora regia tiene una meta: las Olimpiadas
escena_cazzu_javier_ceriani_nodal_a0a22a8f16
Encuentro de Cazzu y Javier Ceriani reaviva polémica sobre Nodal
publicidad

Últimas Noticias

ba882c8e_8a11_4e2f_8579_77be746fd4ef_45bf6b1a6b
McAllen inaugura la quinta Semana Binacional del Deporte
mundial_clases_c1b294abca
SEP adelanta cierre de ciclo escolar al 5 de junio por Mundial
7fae016d_db13_414a_8f63_e1517b610e17_f2aad074ac
Cerrarán vialidades del centro de Ramos Arizpe por concierto
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×