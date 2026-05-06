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Nuevo León

IMSS estatal protege la salud de 7,000 embarazadas

Mediante el despliegue de 692 sesiones educativas, personal señaló que trabaja para ofrecer acompañamiento médico, nutricional y social a las derechohabientes

  • 06
  • Mayo
    2026

En el marco del Día de las Madres, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León informó que benefició en el 2025 a 7 mil 375 mujeres embarazadas a través de su estrategia de salud preventiva. 

Mediante el despliegue de 692 sesiones educativas distribuidas en las 55 Unidades de Medicina Familiar (UMF) del estado, el personal del Instituto señaló que trabaja de manera permanente para ofrecer acompañamiento médico, nutricional y social a las derechohabientes. 

La estrategia, denominada Embarazo PrevenIMSS, es coordinada por el área de Trabajo Social y cuenta con la participación multidisciplinaria de médicos, nutricionistas y enfermeros. El enfoque principal es la detección temprana de signos de alarma, especialmente en adolescentes y mujeres en situación de riesgo. 

IMSS

“El IMSS busca mantener las mejores condiciones de salud de la madre durante el embarazo y después del parto, así como las del recién nacido”, refrendando el compromiso institucional con una atención integral, oportuna y de calidad”, destacó Olga Leticia Zamarripa Pérez, coordinadora delegacional de Trabajo Social. 

Las intervenciones educativas no solo se limitan a la revisión clínica, sino que buscan empoderar a la mujer mediante cuatro pilares fundamentales, educación reproductiva, autocuidado, detección de riesgos y redes de apoyo 

En el contexto de las celebraciones por el Día de las Madres, la delegación estatal del Seguro Social reafirmó su compromiso con la atención integral y oportuna.  

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a las mujeres gestantes a acercarse a sus unidades correspondientes para recibir esta orientación y acompañamiento.


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