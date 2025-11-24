Exhorta SST a vacunarse para prevenir enfermedades

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población a acudir a completar sus esquemas de vacunación y aplicarse los biológicos contra influenza, Covid-19 y neumococo, ante el incremento estacional de enfermedades respiratorias durante el invierno.

El funcionario informó que, hasta la fecha, se han registrado 72 casos de influenza y 6 fallecimientos, mientras que por Covid-19 se han confirmado 56 pacientes y 3 defunciones en lo que va del año.

Las muertes se han presentado principalmente en Reynosa, Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo.

Hernández Navarro explicó que la incidencia de estos padecimientos inicia en octubre, pero aumenta de forma marcada durante los meses más fríos, debido a la mayor circulación de virus estacionales.

Previo a la ceremonia de honores a la bandera, reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a vacunarse.

Detalló que para esta temporada se utiliza la vacuna tetravalente contra la influenza, y que para Covid-19 están disponibles los biológicos de Moderna y Pfizer en todas las unidades de salud.

“Las vacunas tienen una alta capacidad para evitar casos graves y defunciones; por ello deben aplicarse en grupos con mayor riesgo, como adultos mayores, niñas y niños menores de cinco años y personas con comorbilidades”, señaló.

El titular de Salud recomendó además mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, permanecer en casa en caso de presentar síntomas, usar cubrebocas mientras dure la enfermedad, ventilar espacios y evitar la automedicación.

También pidió acudir de manera inmediata al médico ante cualquier signo de alarma.

