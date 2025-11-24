Cerrar X
arg4t3_6103944ed2
Tamaulipas

Exhorta SST a vacunarse para prevenir enfermedades

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población a acudir a completar sus esquemas de vacunación

  • 24
  • Noviembre
    2025

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, exhortó a la población a acudir a completar sus esquemas de vacunación y aplicarse los biológicos contra influenza, Covid-19 y neumococo, ante el incremento estacional de enfermedades respiratorias durante el invierno.

El funcionario informó que, hasta la fecha, se han registrado 72 casos de influenza y 6 fallecimientos, mientras que por Covid-19 se han confirmado 56 pacientes y 3 defunciones en lo que va del año.

Las muertes se han presentado principalmente en Reynosa, Tampico, Madero, Altamira y Nuevo Laredo.

Hernández Navarro explicó que la incidencia de estos padecimientos inicia en octubre, pero aumenta de forma marcada durante los meses más fríos, debido a la mayor circulación de virus estacionales.

Previo a la ceremonia de honores a la bandera, reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir a vacunarse.

Detalló que para esta temporada se utiliza la vacuna tetravalente contra la influenza, y que para Covid-19 están disponibles los biológicos de Moderna y Pfizer en todas las unidades de salud.

“Las vacunas tienen una alta capacidad para evitar casos graves y defunciones; por ello deben aplicarse en grupos con mayor riesgo, como adultos mayores, niñas y niños menores de cinco años y personas con comorbilidades”, señaló.

El titular de Salud recomendó además mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, permanecer en casa en caso de presentar síntomas, usar cubrebocas mientras dure la enfermedad, ventilar espacios y evitar la automedicación.

También pidió acudir de manera inmediata al médico ante cualquier signo de alarma.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

eymjs5_2060519918
Papamóvil convertido en clínica espera permiso para entrar a Gaza
PRINCIPAL_6e81a66c38
UANL será sede de la cuarta Jornada de Acupuntura Médica
9247e038_2169_4cfe_a26e_f510ec369d5e_851a414237
Coahuila reduce 85% casos de dengue y refuerza vacunación
publicidad

Últimas Noticias

guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×