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Tamaulipas

Exhortan a motociclistas en Tamaulipas a regularizar sus unidades

Autoridades indicaron que el costo para regularizar las unidades es de 870 pesos, mientras que la licencia para conducir motocicleta tiene un valor de 800 pesos

  • 15
  • Abril
    2026

Autoridades fiscales en Tamaulipas exhortaron a los motociclistas a regularizar sus unidades y contar con licencia vigente, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y el control vehicular en todo el estado.

El director de oficinas fiscales en Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, explicó que el registro de motocicletas permite integrar un padrón que facilita la identificación en caso de que se cometa alguna irregularidad, lo que representa un beneficio directo en materia de seguridad.

“Es un beneficio para la seguridad, porque al estar registrada, ya tiene un padrón de cómo identificar cualquier acción que se cometa con esa motocicleta, pero también es un costo de 870 pesos para ponerse corriente y la licencia de moto tiene un costo de 800 pesos, si hay grandes beneficios para los motociclistas y exhortamos a todos los ciudadanos a que se pongan al corriente”, expresó.

Indicó que el costo para regularizar las unidades es de 870 pesos, mientras que la licencia para conducir motocicleta tiene un valor de 800 pesos, por lo que se invita a los ciudadanos a cumplir con estos requisitos y evitar sanciones.

En ciudades como Reynosa, señaló, ya se aplican multas elevadas a quienes no cuentan con licencia, lo que refuerza la importancia de que los conductores mantengan su documentación en regla. Esta medida, precisó, se implementa en todos los municipios del estado como parte de una estrategia integral de orden y seguridad vial.


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