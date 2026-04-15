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Tamaulipas

Sigue acumulación de basura en Reynosa como principal queja

El alcalde señaló que esta problemática está directamente relacionada con la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos, que continúan arrojando basura

  • 15
  • Abril
    2026

La acumulación de basura en calles, avenidas y espacios públicos de Reynosa se ha convertido en una de las principales quejas de la ciudadanía, al observarse desechos en terrenos baldíos, callejones y alcantarillas, lo que agrava problemas de imagen urbana y salud.

Ante esta situación, el presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló que esta problemática está directamente relacionada con la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos, quienes continúan arrojando basura en la vía pública pese a que existen contenedores y puntos establecidos para su correcta disposición.

“La basura va en los basureros y en los contenedores, servicios primarios no debería de estar recogiendo la basura en las calles, ahí no va la basura, pero desgraciadamente tenemos todavía a muchos ciudadanos muy irresponsables, que comen un gansito y lo tiran a la calle, toman una cerveza o una coca y la tiran a la calle, piensan que es su casa y desgraciadamente en la casa de todos”, expresó el edil.

El alcalde explicó que el área de Servicios Públicos Primarios no debe encargarse de recolectar residuos tirados en las calles, ya que esta es una responsabilidad directa de la ciudadanía al no depositar la basura en los lugares adecuados. No obstante, indicó que se han aplicado múltiples sanciones a quienes incurren en estas prácticas.

“Hemos aplicado muchísimas multas y tenemos todos que entender que esta es la casa de todos y tenemos todos que mantenerla limpia, yo no sé cómo vivan algunos, pero pareciera con la basura que tiran en las calles que tienen un mugrero también en su casa”, agregó Peña Ortiz.

Hizo un llamado a la conciencia colectiva al recordar que la ciudad es un espacio compartido, por lo que mantenerla limpia es una responsabilidad de todos, insistiendo en la necesidad de modificar hábitos que afectan el entorno urbano.


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