Localiza colectivo restos óseos en zona poniente de Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó sobre el hallazgo de restos óseos humanos durante una jornada de búsqueda realizada el pasado 14 de abril de 2026 en Reynosa.

De acuerdo con el reporte, el hallazgo se registró al poniente de la ciudad, a un costado de la colonia Vista Alta, donde fue localizada una osamenta completa junto a diversas prendas.

Entre los objetos encontrados se identificó una playera blanca con rayas y cuadros azules, pants color azul marino con la leyenda “Calvin Klein”, así como calcetas y bóxer del mismo tono.

El colectivo detalló que este resultado corresponde a su jornada de búsqueda número 40, siendo el positivo número 15, como parte de las labores que realizan de manera constante en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en la posible identificación de la persona, solicitando a quienes reconozcan las prendas u objetos acudir a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas o comunicarse a través de sus canales oficiales.

Subrayaron la importancia de contar con una denuncia previa y perfiles genéticos para facilitar los procesos de identificación.

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