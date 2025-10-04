Falla eléctrica apaga la inauguración del Festival Internacional

La falta de energía eléctrica en el Centro Cultural de Reynosa obligó a trasladar la inauguración del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano 2025 al Centro de Convenciones, una decisión improvisada que puso en evidencia el deterioro del recinto que alguna vez fue emblema del desarrollo cultural de la frontera norte.

El incidente no fue un hecho aislado. Desde hace varios años, el Parque Cultural Reynosa enfrenta un progresivo abandono que se refleja en sus instalaciones deterioradas, la falta de mantenimiento y la ausencia de recursos para su operación. Lo que en su momento representó modernidad, identidad y orgullo regional, hoy se desmorona entre fallas eléctricas, filtraciones y espacios inutilizables.

Durante este año, varios espectáculos locales y nacionales han sido pospuestos o cancelados debido a que el recinto ya no cuenta con la infraestructura necesaria para soportar los sistemas de iluminación, sonido y climatización que requieren los eventos de gran formato. La falta de inversión y la indiferencia institucional han dejado al centro sin la capacidad técnica para cumplir su función.

El traslado del máximo festival cultural del estado a otro recinto simboliza algo más que una falla eléctrica: representa el declive de una política cultural que ha perdido rumbo, interés y compromiso con los espacios públicos. El Parque Cultural Reynosa, que alguna vez reunió a miles de familias en conciertos, exposiciones y actividades artísticas, se ha convertido en el reflejo del olvido y la desatención gubernamental.

Mientras las autoridades buscan alternativas temporales, el recinto permanece como un recordatorio del deterioro de la infraestructura cultural en Tamaulipas, donde la falta de planeación y mantenimiento amenaza con borrar años de esfuerzo por construir un espacio digno para el arte y la comunidad.

