Cerrar X
327cead4_fbe4_448c_804f_7395aff4ffc8_e8a6c23426
Tamaulipas

Falla eléctrica apaga la inauguración del Festival Internacional

Desde hace varios años, el Parque Cultural Reynosa enfrenta un progresivo abandono que se refleja en sus instalaciones deterioradas

  • 04
  • Octubre
    2025

La falta de energía eléctrica en el Centro Cultural de Reynosa obligó a trasladar la inauguración del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano 2025 al Centro de Convenciones, una decisión improvisada que puso en evidencia el deterioro del recinto que alguna vez fue emblema del desarrollo cultural de la frontera norte.

El incidente no fue un hecho aislado. Desde hace varios años, el Parque Cultural Reynosa enfrenta un progresivo abandono que se refleja en sus instalaciones deterioradas, la falta de mantenimiento y la ausencia de recursos para su operación. Lo que en su momento representó modernidad, identidad y orgullo regional, hoy se desmorona entre fallas eléctricas, filtraciones y espacios inutilizables.

5303ce1b-a1f0-4e57-a77e-f9f0bfaeb7b5.jfif

Durante este año, varios espectáculos locales y nacionales han sido pospuestos o cancelados debido a que el recinto ya no cuenta con la infraestructura necesaria para soportar los sistemas de iluminación, sonido y climatización que requieren los eventos de gran formato. La falta de inversión y la indiferencia institucional han dejado al centro sin la capacidad técnica para cumplir su función.

El traslado del máximo festival cultural del estado a otro recinto simboliza algo más que una falla eléctrica: representa el declive de una política cultural que ha perdido rumbo, interés y compromiso con los espacios públicos. El Parque Cultural Reynosa, que alguna vez reunió a miles de familias en conciertos, exposiciones y actividades artísticas, se ha convertido en el reflejo del olvido y la desatención gubernamental.

92bbe779-9718-4907-b2df-1c194ccca0f7.jfif

Mientras las autoridades buscan alternativas temporales, el recinto permanece como un recordatorio del deterioro de la infraestructura cultural en Tamaulipas, donde la falta de planeación y mantenimiento amenaza con borrar años de esfuerzo por construir un espacio digno para el arte y la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mitad_del_mundo_globos_2_ea9430c4c0
Globos aerostáticos llenan de color la Mitad del Mundo en Quito
Whats_App_Image_2025_07_20_at_9_40_39_PM_3c92dbe83f
Éxito concierto de El Poder del Norte en colonia Mirasierra
AP_25057044275394_d6c497f4d0
Chile declara estado de excepción tras apagón masivo
publicidad

Últimas Noticias

dgfbdxzbn_be435b6dca
Parodia Bad Bunny a 'Quico' en Saturday Night Live
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T100253_080_5fc14941ca
Sheinbaum rendirá informe de gira nacional en Zócalo
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T094751_189_bfd1d0b2ba
Arranca 'Bosques escolares' para crear y reforestar áreas verdes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×