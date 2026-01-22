Festival de Jazz de Tampico recibe galardón internacional

El Festival de Jazz Internacional Tampico Fest 2025 fue distinguido con el Premio Excelencias Turísticas 2025 durante la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros más importantes del sector turístico a nivel mundial, celebrado en Madrid, España.

Este reconocimiento consolida al festival como uno de los eventos culturales más relevantes de México y lo posiciona como un referente internacional en la promoción del turismo cultural.

En representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el galardón fue recibido por el secretario de Turismo del estado, Benjamín Hernández Rodríguez, quien acudió acompañado por Karime Cámara Chaín, directora de Turismo, en representación de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya. A la ceremonia también asistieron los presidentes municipales del Pueblo Mágico de Tula, René Lara Cisneros, y del municipio de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, lo que reflejó el respaldo regional a este importante proyecto cultural y turístico.

El Premio Excelencias Turísticas reconoce el esfuerzo, la creatividad, la pasión y el talento que han convertido al Tampico Fest en una plataforma de proyección internacional, capaz de atraer a visitantes, artistas y amantes del jazz de distintas partes del mundo.

Asimismo, el galardón subraya el impacto positivo del festival en la economía local, la ocupación hotelera, la promoción del destino y el fortalecimiento de la identidad cultural de la región.

Además, el reconocimiento rinde homenaje al jazz como un puente cultural que enlaza a Tampico y a Tamaulipas con Nueva Orleans, cuna de este género musical, y con otros escenarios internacionales, reforzando los lazos históricos y artísticos que han unido a ambas regiones a lo largo del tiempo.

Con este premio, el Tampico Fest no solo reafirma su prestigio dentro del circuito cultural, sino que también consolida a Tamaulipas como un destino que apuesta por la cultura, la música y el turismo de calidad como motores de desarrollo y proyección internacional

