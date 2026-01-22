Buscan en Reynosa a joven desaparecido desde el 20 de enero

La familia de Sergio Ernesto Martínez Palacios, de 24 años de edad, se encuentra en angustiosa búsqueda luego de que el joven fuera visto por última vez el pasado 20 de enero, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando salió de su domicilio con rumbo a un centro comercial cercano, en la zona de Soriana Ribereña, en Reynosa.

Desde ese momento no volvieron a tener noticias de él y desconocen si logró llegar a su destino. Su madre, Azucena Palacios, señaló que Sergio salió acompañado de un amigo, aunque ella no se encontraba en casa en ese momento, por lo que no puede precisar con quién ni en qué vehículo se trasladaba.

“Es mi hijo, se llama Sergio y no sabemos nada de él desde el día 20 por la tarde, estamos desesperados buscándolo y estamos apoyándonos con la fiscalía y con las señoras del colectivo Amor por los Desaparecidos. Esperamos encontrarlo pronto, señales de él o algo”, expresó.

Indicó que ese día ya no supieron más de él, luego de que salió con rumbo a Soriana Ribereña. “Él salió porque iba para Soriana Ribereña y ya no supimos si llegó ahí o no llegó. Salió con un amigo, no puedo decir con quién ni en qué porque yo no estaba en la casa”, relató.

Actualmente, la familia cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual ya se encuentra investigando el caso y revisando cámaras de videovigilancia para tratar de reconstruir sus últimos movimientos.

“Lo único que sé es que la fiscalía se está encargando de investigar todo y checar cámaras”, añadió la madre del joven.

Paralelamente, la familia se ha apoyado en el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, con la esperanza de obtener cualquier señal que ayude a dar con su paradero.

Como parte de las acciones de búsqueda, al mediodía del jueves 22 de enero se activaron recorridos en Reynosa con unidades caninas y personal especializado, quienes realizaron inspecciones en brechas, terrenos, viviendas y otros puntos donde pudiera existir algún indicio relacionado con Sergio Ernesto.

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que, en un inicio, el C5 no quiso levantar un folio por su no localización, motivo por el cual se vieron en la necesidad de emitir una cédula municipal de búsqueda inmediata de personas no localizadas, con el apoyo del Gobierno Municipal de Reynosa.

Se explicó que esta medida forma parte de los acuerdos alcanzados tras protestas y manifestaciones recientes, en las que los colectivos exigieron que el gobierno municipal también se involucrara de manera directa en la atención de los casos de personas desaparecidas.

Hasta el momento, la familia continúa a la espera de cualquier información que permita localizar a Sergio Ernesto Martínez Palacios, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.

