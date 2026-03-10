Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Revelan líderes municipales del PAN por falta de Convocatoria

La dirigente del partido destacó que la falta de acción podría llevar a una parálisis política y representar una amenaza de declive inminente

  • 10
  • Marzo
    2026

El abogado Andrés González ha declarado que 24 de los 28 comités municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas han manifestado su inconformidad ante la ausencia de una convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal. González subrayó que "las democracias matan las mayorías", enfatizando la necesidad de un proceso electoral interno transparente y participativo.

El actual período de dirigencia del partido concluyó en septiembre de 2025, tras haber iniciado en septiembre de 2022. De acuerdo con los estatutos del PAN, la convocatoria para la renovación debió comunicarse un mes antes, es decir, en agosto, a través de la Comisión Permanente al Comité Ejecutivo Nacional del partido, lo que no ha ocurrido.

“Es importante señalar que el 29 de enero de este año se enviaron al CEN del PAN 3,100 firmas de militantes tamaulipecos solicitando la renovación de la dirigencia estatal y, en consecuencia, la emisión de la convocatoria”, indicó González.

Por su parte, la dirigente del partido en la región del Mante, Alejandra García Hernández, expresó que esta situación no complacería a quienes desean que los militantes permanezcan callados y sometidos a una voluntad ajena a la de la base. García Hernández advirtió sobre el riesgo de represalias que podrían enfrentar los panistas por manifestar su desacuerdo, afirmando:

“Nos manifestamos en contra de revanchismos y alusiones de índole personal. Esperamos que no se ejerzan métodos de presión ni venganzas tras ventilar lo que lamentablemente se nos había ocultado”.

La dirigente también destacó que la falta de acción podría llevar a una parálisis política y representar una amenaza de declive inminente para el partido en Tamaulipas


