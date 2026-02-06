Podcast
Tamaulipas

Ganaderos comparten técnicas para combatir el gusano barrenador

Amaya García expuso el procedimiento para realizar reportes ante la detección de posibles casos, así como las áreas a las que pueden acudir. 

  • 06
  • Febrero
    2026

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya, sostuvo un diálogo con productoras y productores del municipio de la zona centro del estado, a quienes brindó información sobre la identificación del gusano barrenador del ganado y las medidas que se implementan para su control en las diferentes localidades del territorio tamaulipeco. 

Amaya García expuso el procedimiento para realizar reportes ante la detección de posibles casos, así como las áreas a las que pueden acudir. 

“Los reportes pueden efectuarse con total confianza, sin la aplicación de cuarentenas ni sanciones, priorizando la prevención y la atención oportuna”, señaló. 

Estas acciones forman parte de la estrategia implementada por el secretario de Desarrollo Rural Antonio Varela Flores, que contribuyen al mejoramiento de la sanidad animal y el acompañamiento permanente a las y los productores pecuarios.

Durante el evento se realizó la entrega gratuita de cicatrizante, con el propósito de atender cualquier herida detectada en el ganado y evitar la propagación del gusano barrenador, con el único propósito de contribuir a la protección zoosanitaria en la región.


Comentarios

