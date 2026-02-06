Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_00_52_PM_264b063321
Tamaulipas

Salud realiza campaña de vacunación para personal de seguridad

La titular del Departamento de Salud, Martha Arantza Calderón González, exhortó al personal operativo y administrativo, completar su esquema

  • 06
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), refuerzan la campaña de vacunación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, dirigida a personal operativo y administrativo. 

Para estas acciones se cuenta con más de 200 dosis de vacunas contra la influenza, neumococo, tétanos, hepatitis B y TDPA (tétanos, difteria y pertussis acelular) para personas embarazadas, así como 150 dosis SR (sarampión y rubéola).

La titular del Departamento de Salud, Martha Arantza Calderón González, exhortó al personal operativo y administrativo, completar su esquema, principalmente a las personas candidatas a la vacuna SR, ante el aumento de contagios registrados en el país.

“En algunos estados de la República han repuntado los casos de sarampión; entonces, es importante que nos vacunemos todo el personal de 19 a 40 años ante cualquier situación emergente”, señaló. 

Con estas acciones se garantiza el acceso a la salud del personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública,  sin afectar el desempeño de sus actividades diarias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vacuna_sarampion_2026_6762e0ae87
IMSS invita a personas adultas a vacunarse por sarampión
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Llaman a reforzar vacunación contra el sarampión en México
sarampion_8_mil_casos_d47a118de1
Aumenta brote de sarampión a 8,411 casos en México, reporta Salud
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_15_6384252df9
'Opalite' de Taylor Swift rompe récord histórico en plataformas
AP_26038597149872_1_7ab10dc25a
Lindsey Vonn supera otro entrenamiento con la rodilla lesionada
EH_UNA_FOTO_14_47f57c3d7b
Nick Jonas revela crisis en el nacimiento de su hija
publicidad

Más Vistas

deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×