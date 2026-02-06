Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Iveth Martínez Molano, informó sobre la entrega de documentación y sobre de viaje a un trabajador agrícola contratado legalmente para laborar en Estados Unidos, a través del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET).

El beneficiario, originario del municipio de Bustamante Tamaulipas, viajará para cumplir un contrato laboral de tres meses en una empresa agrícola del estado de Florida, contando con contrato, documentos migratorios y acompañamiento institucional desde su salida del país.

“Este tipo de mecanismos representan una alternativa segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos laborales para quienes buscan oportunidades de empleo en el extranjero”, explicó.

El programa de movilidad laboral permite a las y los trabajadores tamaulipecos acceder a contratos formales, con salarios competitivos y condiciones laborales reguladas, evitando prácticas irregulares y riesgos asociados a la migración no documentada.

