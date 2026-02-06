Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela

Aproximadamente 12 congresistas remitieron este viernes una carta a la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, en la que exigieron aplicar la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA).

Esto se debe a que consideran que esto afecta considerablemente en Venezuela, donde empresas estadounidenses volvieron a operar tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, el 3 de enero de este año.

Líderes de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos, se encargaron de poner en marcha esta iniciativa, pues este órgano opera de forma apartidista y bicameral, es decir, que integra personal del Congreso y el Senado.

La FEPA se aprobó con un sólido apoyo de los Republicanos y Demócratas, quienes estuvieron en coalición con organizaciones políticamente diversas.

Esta ley establece que es un delito que funcionarios extranjeros exijan sobornos a ciudadanos, empresas estadounidenses y cualquier empresa que cotice en la bolsa de valores estadounidense.

En enero de 2026, tras la captura de Maduro, se ha producido un giro en las relaciones comerciales con Venezuela y, tras un régimen previo de sanciones, la Casa Blanca habló de inversiones privadas de hasta 100.000 millones de dólares de petroleras interesadas en invertir en el país caribeño.

