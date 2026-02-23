Podcast
Tamaulipas

Gobernador reporta saldo total de 36 hechos delictivos

Este domingo se registró un saldo de 36 hechos delictivos en cinco municipios de Tamaulipas, entre los que figura Camargo, informó el gobernador

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya dijo en entrevista esta mañana al concluir la mesa de seguridad y paz en las instalaciones del Polyforum Victoria, que este domingo se registró un saldo de 36 hechos delictivos en cinco municipios de Tamaulipas entre los que figuran Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando.

Descartó que se hayan registrado personas lesionadas pero sí daños materiales incuantificables y agregó que se trató de la reacción de un grupo delictivo delincuencial en apoyo al cartel Jalisco Nueva Generación por el abatimiento de Nemesio Oseguera  “El Mencho”, registrado ayer domingo en el estado de Jalisco.

Villarreal Anaya dijo que en 9 de los 36 hechos delictivos de registrados en la frontera de Tamaulipas corresponden a a unidades del autotransporte en donde cinco de ellos fueron incendiados, sin que se presentaran personas detenidas.

Ademas confirmo que se aseguraron algunos vehículos y armamento, logrando identificar a través de lámparas del C-5, a algunos presuntos responsables de los hechos delictivos y en donde las autoridades ya realizan las indagatorias correspondientes para dar con su paradero y proceder a su detención.

Por el momento no hay suspensión de clases en ningún municipio de Tamaulipas. 


